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Спорт

ФК "Милан" уволил главного тренера Паулу Фонсеку

Футбол Увольнение Милан, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 17:52 Фото: Instagram/paulofonseca_oficial
30 декабря знаменитый итальянский футбольный клуб "Милан" объявил об уходе Паулу Фонсека с должности главного тренера команды, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы "россонери", 51-летний португальский специалист сложил свои полномочия на посту главного тренера клуба, проработав здесь всего лишь полгода.

"Милан" после 18 туров серии А сейчас располагается на восьмой строчке турнирной таблицы (27 баллов), отставая от лидеров, "Аталанты" и "Наполи" на 14 очков.

В ночь на 30 декабря "красно-черные" сыграли дома вничью с "Ромой" (1:1). 

По информации некоторых источников, новым рулевым "Милана", возможно, станет другой португалец – Сержиу Консейсау, который до этого трудился у себя на Родине, в команде "Порту".

В начале ноября "дьяволы" одержали сенсационную победу на выезде над самим мадридским "Реалом" (3:1), в рамках четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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