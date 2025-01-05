Серфер побил мировой рекорд, оседлав 32-метровую волну

На днях в Северной Калифорнии 23-летний Алессандро Слебир покорил гигантскую волну, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegrafi, серфер из Калифорнии превзошел предыдущий мировой рекорд в 26 метров.

Уникальная волна в Мавериксе, недалеко от залива Хаф-Мун, отличалась не только своим размером, но и идеальной формой. Слебир сумел проехать от вершины до основания, завершив свой путь в знаменитой "бочке".

"Если высота волны будет подтверждена Книгой рекордов Гиннесса и Всемирной лигой серфинга, Слебиру будет принадлежать рекорд самой большой волны, на которой удалось покататься на серфинге", – говорится в публикации.

В настоящее время этот титул принадлежит Себастьяну Штейдтнеру, который поймал волну высотой 26 метров у побережья Португалии в 2020 году.

3 января в Калифорнии на коммерческий склад рухнул самолет.