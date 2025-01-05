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Спорт

"Атлетико" выиграл 13 матч подряд и повторил свой же рекорд

Футбол Победа Кубок Испании, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 09:36 Фото: Instagram/atleticodemadrid
Испанский футбольный клуб "Атлетико" добился успеха в 13-й игре кряду, повторив собственный рекорд 13-летней давности. Аналогичного результата "матрасники" достигли в 2012 году, когда командой руководил нынешний наставник Диего Симеоне, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 5 января "Атлетико" на выезде сумел переиграть "Марбелью" со счетом 1:0 в рамках 1/16 финала Кубка Испании.

В поединке, который проходил на стадионе "Ла Росаледа", единственный и победный гол забил лидер гостей – француз Антуан Гризманн.

Тем самым команда Диего Симеоне одержала 13-ю подряд победу в различных турнирах. До этого мадридский коллектив проигрывал 27 октября 2024 года, когда не смог одолеть "Бетис" (0:1).

Подобное успешное шествие было у "Атлетико" в сезоне-2012/13. В тот момент "матрасники" одержали 13 побед кряду с общим счетом 34:10.

Пока "индейцы" разбирались с делами в играх Кубка Испании, другой мадридский клуб, "Реал", завершил свои матчи первого круга Ла Лиги и вырвался в лидеры турнирной таблицы.  

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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