Станислав Черчесов рассказал о планах на 2025 год и причинах поездки в Москву

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов встретился с новым президентом федерации футбола РК Маратом Омаровым, сообщает Zakon.kz.

В процессе беседы он отметил, что вопрос о его возможной скорой отставке во время встречи не обсуждался. Кроме того, тренер рассказал о своих ближайших планах.

"Сегодня прошла наша первая встреча с Маратом Талгатовичем (Омаровым), который был избран президентом КФФ в конце декабря прошлого года. Она длилась около двух часов и получилась достаточно продуктивной. Познакомились, обсудили порядок взаимодействия, итог 2024-го для сборной Казахстана, я подробно изложил планы и стратегию на 2025-й – с учетом календаря отборочного турнира чемпионата мира – 2026, особенностей нашей команды и ее соперников, а также того, что вновь будем принимать гостей в Астане, где реконструирован стадион, а не в Алматы. Пока возвращаюсь в Москву – сейчас пора январских отпусков, но останемся с руководителем федерации на постоянной связи". Станислав Черчесов

Ранее в социальных сетях активно распространился видеоматериал, в котором главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов неуместно пошутил в ответ на вопрос журналиста на казахском языке. На общественный резонанс отреагировало Министерство туризма и спорта РК, потребовав разъяснений от Федерации футбола. На Черчесова наложен штраф в размере 200 МРП (738 400 тенге).



Затем казахстанские и российские СМИ стали писать о возможной скорой отставке тренера. Однако Черчесов появился в соцсетях после опровержения слухов о его отставке.