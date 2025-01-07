#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
527.3
544.86
4.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
527.3
544.86
4.95
Спорт

Станислав Черчесов рассказал о планах на 2025 год и причинах поездки в Москву

Станислав Черчесов встретился с Маратом Омаровым, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 20:41 Фото: ktf.kz
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов встретился с новым президентом федерации футбола РК Маратом Омаровым, сообщает Zakon.kz.

В процессе беседы он отметил, что вопрос о его возможной скорой отставке во время встречи не обсуждался. Кроме того, тренер рассказал о своих ближайших планах.

"Сегодня прошла наша первая встреча с Маратом Талгатовичем (Омаровым), который был избран президентом КФФ в конце декабря прошлого года. Она длилась около двух часов и получилась достаточно продуктивной. Познакомились, обсудили порядок взаимодействия, итог 2024-го для сборной Казахстана, я подробно изложил планы и стратегию на 2025-й – с учетом календаря отборочного турнира чемпионата мира – 2026, особенностей нашей команды и ее соперников, а также того, что вновь будем принимать гостей в Астане, где реконструирован стадион, а не в Алматы. Пока возвращаюсь в Москву – сейчас пора январских отпусков, но останемся с руководителем федерации на постоянной связи". Станислав Черчесов

Ранее в социальных сетях активно распространился видеоматериал, в котором главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов неуместно пошутил в ответ на вопрос журналиста на казахском языке. На общественный резонанс отреагировало Министерство туризма и спорта РК, потребовав разъяснений от Федерации футбола. На Черчесова наложен штраф в размере 200 МРП (738 400 тенге).

Затем казахстанские и российские СМИ стали писать о возможной скорой отставке тренера. Однако Черчесов появился в соцсетях после опровержения слухов о его отставке.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Казахстанка завоевала "серебро" юниорского чемпионата мира
Спорт
20:27, Сегодня
Казахстанка завоевала "серебро" юниорского чемпионата мира
Красные шорты перестали помогать в схватках борцам и боксерам – исследование
Спорт
10:36, Сегодня
Красные шорты перестали помогать в схватках борцам и боксерам – исследование
Дубль турецкого таланта Гюлера принес победу "Реалу" в Кубке Испании
Спорт
10:09, Сегодня
Дубль турецкого таланта Гюлера принес победу "Реалу" в Кубке Испании
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: