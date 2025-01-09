Овечкин вошел в список топ-30 игроков по количеству матчей в НХЛ

Лидер американского клуба "Вашингтон Кэпитаз" Александр Овечкин поднялся на 30-е место по числу сыгранных игр в регулярном чемпионате НХЛ. Он делит эту позицию с легендарным финским хоккеистом Теему Селянне, у обоих по 1451 матчу, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы NHL, капитан столичной дружины добрался до отметки в 1451 матч после того, как вышел на лед против "Ванкувер Кэнакс" рано утром 9 января.

Новое достижение россиянин отметил домашней победой своей команды со счетом 2:1 в овертайме. На данный час в активе Овечкина имеется 1580 (872+708) очков за всю карьеру НХЛ.

Здесь стоит отметить, что, помимо Александра, в первой тридцатке есть еще два действующих хоккеиста – Брент Бернс и Райан Сутер, которые гоняются за вечным рекордом легендарного Патрика Марло.

Канадец сыграл 1779 игр за 24 года выступления в регулярных чемпионатах НХЛ и вряд ли преследователи его догонят.

Тем временем в полуфинале Кубка английской лиги 18-летний шведский талант "Тоттенхэма" Бергвалль остановил беспроигрышную серию "Ливерпуля".