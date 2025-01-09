Овечкин вошел в список топ-30 игроков по количеству матчей в НХЛ
По информации пресс-службы NHL, капитан столичной дружины добрался до отметки в 1451 матч после того, как вышел на лед против "Ванкувер Кэнакс" рано утром 9 января.
Новое достижение россиянин отметил домашней победой своей команды со счетом 2:1 в овертайме. На данный час в активе Овечкина имеется 1580 (872+708) очков за всю карьеру НХЛ.
Здесь стоит отметить, что, помимо Александра, в первой тридцатке есть еще два действующих хоккеиста – Брент Бернс и Райан Сутер, которые гоняются за вечным рекордом легендарного Патрика Марло.
Канадец сыграл 1779 игр за 24 года выступления в регулярных чемпионатах НХЛ и вряд ли преследователи его догонят.
Тем временем в полуфинале Кубка английской лиги 18-летний шведский талант "Тоттенхэма" Бергвалль остановил беспроигрышную серию "Ливерпуля".