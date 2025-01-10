Названы лучшие спортивные фотографии 2024 года

9 января объявили победителей премии "Спортивные фотографии 2024 года", сообщает Zakon.kz.

Более 2200 спортивных фотографов представили на конкурс этого года более 13 тыс. изображений в 24 категориях. Абсолютным победителем стало фото серфера Габриэля Медины из Бразилии. Кадр сделал фотограф Жером Бруйен Олимпийских играх 30 июля. Момент запечатлен на острове Таити в Тихом океане после того, как спортсмена выбросило огромной волной.

Второе место заняла фотография под названием "Небеса" от Петра Славика.

Фото: Instagram/worldsportsphotographyawards

А "Переход зебр" Антона Анестиева удостоилась бронзовой награды.

Фото: Instagram/worldsportsphotographyawards

На днях на соревнованиях летающих лыжниц в немецком Гармиш-Партенкирхене победительнице квалификации Селине Фрайтаг подарили вместо денег гигиенический набор.