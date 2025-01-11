Стадион "Астана Арена" преобразился после ремонта
Свежими фотографиями поделился на своей странице в Instagram депутат столичного маслихата Ерлан Каналимов. С его слов, после реконструкции стадион готов проводить международные матчи.
Фото: Instagram/kanalimov
"На сегодняшний день проведены все строительно-монтажные работы с учетом рекомендаций UEFA", – уверен Каналимов.
К примеру, выполнены работы:
- по демонтажу старого покрытия, системы обогрева и полива поля;
- по устранению травмоопасных водосточных лотков;
- по замене искусственного газона.
Фото: Instagram/kanalimov
По данным Wikipedia, вмещающий 30 тыс. человек стадион был открыт в 2009 году и стал первым, построенным в независимом Казахстана. Изначально он назывался "Стадион Кажымукан" в честь известного борца Кажымукана Мунайтпасова. Позднее стадион приобрел свое нынешнее название.
В феврале 2020 года на стадионе обрушились стеклянные вставки крыши, которые не выдержали многотонного снега и льда и в итоге разбились. Тогда чудом удалось избежать человеческих жертв.
А в Министерстве туризма и спорта страны выпустили анонс основных спортивных событий страны.