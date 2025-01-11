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Спорт

Стадион "Астана Арена" преобразился после ремонта

Астана Арена, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 07:30 Фото: Instagram/kanalimov
После ремонта стадион предстал в новом обличии, сообщает Zakon.kz.

Свежими фотографиями поделился на своей странице в Instagram депутат столичного маслихата Ерлан Каналимов. С его слов, после реконструкции стадион готов проводить международные матчи.

Астана Арена, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 07:30

Фото: Instagram/kanalimov

"На сегодняшний день проведены все строительно-монтажные работы с учетом рекомендаций UEFA", – уверен Каналимов.



К примеру, выполнены работы:

  • по демонтажу старого покрытия, системы обогрева и полива поля;
  • по устранению травмоопасных водосточных лотков;
  • по замене искусственного газона.
Астана Арена, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 07:30

Фото: Instagram/kanalimov

По данным Wikipedia, вмещающий 30 тыс. человек стадион был открыт в 2009 году и стал первым, построенным в независимом Казахстана. Изначально он назывался "Стадион Кажымукан" в честь известного борца Кажымукана Мунайтпасова. Позднее стадион приобрел свое нынешнее название.

В феврале 2020 года на стадионе обрушились стеклянные вставки крыши, которые не выдержали многотонного снега и льда и в итоге разбились. Тогда чудом удалось избежать человеческих жертв.

А в Министерстве туризма и спорта страны выпустили анонс основных спортивных событий страны.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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