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Спорт

Я уеду жить в Лондон: Елдос Сметов временно покинул Казахстан

Елдос Сметов, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 06:16 Фото: Instagram/yeldos60kg
9 января казахстанский дзюдоист, олимпийский чемпион 2024 года Елдос Сметов с семьей улетел в столицу Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Прощальными фотографиями Сметов поделился у себя в Instagram-сторис.

Елдос Сметов, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 06:16

Фото: Instagram/yeldos60kg

По предварительной информации, причиной такого решения стало желание спортсмена выучить английский язык. Оказалось, что незнание языка очень мешает ему на международных соревнованиях. В Англии спортсмен намерен пробыть четыре месяца.

В аэропорту спортсмена провожали родные и друзья.

Елдос Сметов, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 06:16

Фото: Instagram/yeldos60kg

По возвращении Сметов намерен дать интервью международной федерации дзюдо именно на английском языке.

А команда казахстанского бойца наилегчайшего веса UFC Асу Алмабаева объявила о возвращении спортсмена на ринг.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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