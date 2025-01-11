Я уеду жить в Лондон: Елдос Сметов временно покинул Казахстан

9 января казахстанский дзюдоист, олимпийский чемпион 2024 года Елдос Сметов с семьей улетел в столицу Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Прощальными фотографиями Сметов поделился у себя в Instagram-сторис.

Фото: Instagram/yeldos60kg

По предварительной информации, причиной такого решения стало желание спортсмена выучить английский язык. Оказалось, что незнание языка очень мешает ему на международных соревнованиях. В Англии спортсмен намерен пробыть четыре месяца.

В аэропорту спортсмена провожали родные и друзья.

Фото: Instagram/yeldos60kg

По возвращении Сметов намерен дать интервью международной федерации дзюдо именно на английском языке.

А команда казахстанского бойца наилегчайшего веса UFC Асу Алмабаева объявила о возвращении спортсмена на ринг.