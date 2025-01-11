Я уеду жить в Лондон: Елдос Сметов временно покинул Казахстан
Фото: Instagram/yeldos60kg
9 января казахстанский дзюдоист, олимпийский чемпион 2024 года Елдос Сметов с семьей улетел в столицу Великобритании, сообщает Zakon.kz.
Прощальными фотографиями Сметов поделился у себя в Instagram-сторис.
Фото: Instagram/yeldos60kg
По предварительной информации, причиной такого решения стало желание спортсмена выучить английский язык. Оказалось, что незнание языка очень мешает ему на международных соревнованиях. В Англии спортсмен намерен пробыть четыре месяца.
В аэропорту спортсмена провожали родные и друзья.
Фото: Instagram/yeldos60kg
По возвращении Сметов намерен дать интервью международной федерации дзюдо именно на английском языке.
А команда казахстанского бойца наилегчайшего веса UFC Асу Алмабаева объявила о возвращении спортсмена на ринг.
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