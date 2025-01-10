В "Барысе" назвали причину поражения в матче КХЛ
Фото: Instagram/barys_official
Главный тренер "Барыса" Галым Мамбеталиев высказался о матче КХЛ с "Ладой", который завершился со счетом 0:1, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, одна ошибка "Барыса" подарила победу "Ладе".
Фото: Instagram/barys_official
"Одна ошибка – один гол, вот и все. Не забили, хотя могли. Просто подарили игру. Был ли настрой, чтобы реабилитироваться за предыдущее поражение от "Лады"? Да, он был, настраивали ребят. Дома неважно сыграли, пропустили необязательные голы".Главный тренер "Барыса" Галым Мамбеталиев
Ранее бывший тренер хоккейной сборной России прокомментировал последние результаты "Барыса".
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