#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
524.75
540.6
5.12
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
524.75
540.6
5.12
Спорт

В "Барысе" назвали причину поражения в матче КХЛ

В &quot;Барысе&quot; назвали причину поражения в матче КХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 08:35 Фото: Instagram/barys_official
Главный тренер "Барыса" Галым Мамбеталиев высказался о матче КХЛ с "Ладой", который завершился со счетом 0:1, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, одна ошибка "Барыса" подарила победу "Ладе".

В "Барысе" назвали причину поражения в матче КХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 08:35

Фото: Instagram/barys_official

"Одна ошибка – один гол, вот и все. Не забили, хотя могли. Просто подарили игру. Был ли настрой, чтобы реабилитироваться за предыдущее поражение от "Лады"? Да, он был, настраивали ребят. Дома неважно сыграли, пропустили необязательные голы".Главный тренер "Барыса" Галым Мамбеталиев

Ранее бывший тренер хоккейной сборной России прокомментировал последние результаты "Барыса".

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Самый высокооплачиваемый казахстанский футболист пройдет просмотр в бельгийском клубе
Спорт
06:40, Сегодня
Самый высокооплачиваемый казахстанский футболист пройдет просмотр в бельгийском клубе
Роналду забил гол в победном матче "Аль-Насра"
Спорт
05:41, Сегодня
Роналду забил гол в победном матче "Аль-Насра"
Матч НБА перенесли из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе
Спорт
04:18, 10 января 2025
Матч НБА перенесли из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: