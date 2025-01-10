В "Барысе" назвали причину поражения в матче КХЛ

Фото: Instagram/barys_official

Главный тренер "Барыса" Галым Мамбеталиев высказался о матче КХЛ с "Ладой", который завершился со счетом 0:1, сообщает Zakon.kz.

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