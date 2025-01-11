#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
526.81
542.72
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
526.81
542.72
5.16
Спорт

Голы Овечкина фиксирует счетчик на сайте НХЛ

Хоккей, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 08:08 Фото: Instagram/nhl
На сайте НХЛ появился счетчик с числом голов Овечкина до рекорда Гретцки, сообщает Zakon.kz.

На главной странице сайта НХЛ запустили счетчик с количеством голов, которые еще осталось забить российскому форварду "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину в регулярных чемпионатах для достижения рекорда Уэйна Гретцки. Сейчас на счетчике значится число 23.

Александр Овечкин, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 08:08

Фото: nhl

На счету 39-летнего Овечкина 872 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, ему осталось забить еще 23 гола, чтобы побить рекорд Лиги, который принадлежит Гретцки.

4 января российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Алекcандр Овечкин отличился в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Йорк Рейнджерс".

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Стадион "Астана Арена" преобразился после ремонта
Спорт
07:30, Сегодня
Стадион "Астана Арена" преобразился после ремонта
Я уеду жить в Лондон: Елдос Сметов временно покинул Казахстан
Спорт
06:16, Сегодня
Я уеду жить в Лондон: Елдос Сметов временно покинул Казахстан
Определились важные спортивные события Казахстана в 2025 году
Спорт
03:30, 11 января 2025
Определились важные спортивные события Казахстана в 2025 году
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: