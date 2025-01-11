Голы Овечкина фиксирует счетчик на сайте НХЛ

На сайте НХЛ появился счетчик с числом голов Овечкина до рекорда Гретцки, сообщает Zakon.kz.

На главной странице сайта НХЛ запустили счетчик с количеством голов, которые еще осталось забить российскому форварду "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину в регулярных чемпионатах для достижения рекорда Уэйна Гретцки. Сейчас на счетчике значится число 23.

Фото: nhl

На счету 39-летнего Овечкина 872 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, ему осталось забить еще 23 гола, чтобы побить рекорд Лиги, который принадлежит Гретцки.

4 января российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Алекcандр Овечкин отличился в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Йорк Рейнджерс".