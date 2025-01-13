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Спорт

Впервые в сезоне сразу три клуба делят лидерство в общей таблице НХЛ

Хоккей Три Лидера НХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 17:57 Фото: Instagram/capitals
На 13 января во главе общей турнирной таблицы Национальной хоккейной лиги светятся сразу три лидера. Набрав по 61 очков, первую строчку лучших клубов Северной Америки и Канады делят "Вегас", "Вашингтон" и "Виннипег", сообщает Zakon.kz.

До 13 января на верхушке таблицы НХЛ красовались только две дружины: "Вашингтон Кэпиталз" и "Виннипег Джетс". 

Однако потом к ним присоединился "Вегас Голден Найтс", который дома обыграл "Миннесоту" со счетом 4:1 и также набрал 61 очко.

Команда Брюса Кэссиди сейчас стоит на первой строчке общей таблицы НХЛ, опережая своих конкурентов только по дополнительным показателям. Далее следуют "Кэпиталз" и "Виннипег". 

Но все может поменяться уже утром 15 января, когда эти три команды проведут свои очередные игры в регулярном чемпионате. 

А накануне лидер столичного коллектива Александр Овечкин забил 873-й карьерный гол в поединке против "Нэшвил Предаторз".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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