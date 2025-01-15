"Милан" выиграл три поединка с новым главным тренером из Португалии

Знаменитый итальянский футбольный клуб "Милан" одержал три победы и один матч свел к ничьей под руководством своего нового наставника Сержиу Консейсау. А всего "россонери" не проигрывают в восьми играх подряд, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 15 января подопечные Сержиу Консейсау в гостях переиграли "Комо" (2:1) в перенесенном матче 19-го тура итальянского первенства.

Счет в этой игре был открыт только во втором тайме, когда отличился полузащитник хозяев поля Ассане Диао. Но затем забивали гости. Сначала Тео Эрнандес восстановил равновесие. Спустя время Рафаэл Леау вывел миланский клуб вперед и принес победу своему коллективу – 2:1.

Тем самым положительная серия игр "красно-черных" к этому часу достигла восьми встреч, пяти побед и три ничьих. Половина из этой успешной коллекции является заслугой нового главного тренера Сержиу Консейсау.

"Я просто кипел у края поля. Было очень тяжело, нам противостояла хорошая команда с прекрасными футболистами. Готовимся к матчам с помощью видео и досок, но не успеваем отрабатывать все на поле, а потому нам многого не хватает. Нам нужно лучше проявлять себя в единоборствах как в атаке, так и в защите. Многое следует улучшить, нельзя все время позволять соперникам создавать 5-6 голевых моментов. Говорю игрокам, что основа футбола – это сплоченность. В 4-х матчах трижды делали камбэк и побеждали, это говорит о характере". Сержиу Консейсау

После выездного успеха "Милан" набрал 31 очко и располагается на седьмой строчке таблице. А в центральном матче 19-го тура "Ювентус" отобрал очки на чужом поле, сыграв вничью с "Аталантой" – 1:1.

Теперь 18 января команда Консейсау выступит в гостях у "Ювентуса". И в этот же день пройдет встреча лидеров Серии А между "Аталантой" и "Наполи".

В ночь на 7 января прошел финальный поединок на Суперкубок Италии, где победителем стал "Милан", который отыгрался со счета 0:2 и забил три гола "Интеру" за один тайм.

