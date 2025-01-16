Макгрегору предъявлено обвинение в изнасиловании на матче НБА

Скандально знаменитый экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вновь обвиняется в изнасиловании. На этот раз иск в адрес ирландского файтера подала 49-летняя женщина из США, сообщает Zakon.kz.

Как передает Front Оffice Sports, инцидент произошел 9 июня 2023 года, когда Макгрегор был на матче финальной серии НБА между "Майами Хит" и "Денвер Наггетс".

Пострадавшая женщина утверждает, что ирландский спортсмен силой принудил ее к близости в мужском туалете.

Фото: Instagram/TheNotoriousMma

Отмечается, что обслуживающий персонал баскетбольной арены никаким образом не помешал действиям Макгрегора.

В тот момент женщина обратилась в полицию, однако правоохранители изначально отказали ей в возбуждении уголовного дела.

Совсем недавно ирландский боец был признан виновным в изнасиловании у себя на родине. Тогда суд Дублина не посадил бойца за решетку, но обязал его выплатить 1,5 млн евро пострадавшей жертве.