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Спорт

Массово истреблять собак планируют в Марокко из-за чемпионата мира ФИФА

Бродячие животные, бездомные животные, бродячий собаки, бездомные собаки, бродячие псы, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 08:48 Фото: pixabay
Власти Марокко могут убить до трех млн бродячих собак в ходе подготовки страны к чемпионату мира по футболу, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на известную защитницу окружающей среды, приматолога и посла мира ООН Джейн Гудолл. В начале года 90-летняя активистка, наряду с Хилари Клинтон, Анной Винтур и другими известными людьми мира, получила последнюю награду действующего президента США Джо Байдена.

Фото: Instagram/janegoodallinst

Так, по сообщениям зоозащитников, тысячи собак уже убиты в разных регионах Марокко. Остаются опасения, что число убийств вырастет. Активисты запустили петицию с требованием остановить жесткость по отношению к животным. Они утверждают, что ежедневно на улицах североафриканской страны собак отстреливают, травят ядом и отлавливают, чтобы отвезти в специализированные учреждения, где их убивают.

Джейн Гудолл обратилась в ФИФА с требованием принять немедленные меры, обвинив организацию в том, что она закрывает глаза на "ужасный акт варварства". Она написала письмо генеральному секретарю организации Маттиасу Графстрему, в котором заявила, что была шокирована тем, что власти Марокко продолжают массовые убийства собак, хотя в августе 2024 года официально объявили о завершении этой кампании.

Гудолл предлагает ФИФА проинформировать власти Марокко, что проведение турнира в их стране будет приостановлено, пока убийства собак не прекратятся.

В начале января были названы лучшие спортивные фото 2024 года.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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