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Спорт

Есбол Султанов назначен на пост главного тренера команды Казахстана по таэквондо

Есбол Султанов официально назначен на пост главного тренера команды Казахстана по таеквондо, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 08:00 Фото: НОК РК
По информации пресс-службы Федерации, Есбол Султанов возглавил национальную команду Казахстана по таэквондо, сообщает Zakon.kz.

Специалист ранее работал в тренерском штабе нашей сборной. В разные годы он выступал ассистентом в кадетской, молодежной и взрослой командах.

В 2023 году Есбол Султанов стал главным тренером сборной Туниса, с которой добился немалых успехов. Среди них золотая и бронзовая медали Олимпиады в Париже, многочисленные награды чемпионата Африки и Африканских игр, а также международных турниров.

По итогам прошлого года Всемирная федерация таэквондо (World Taekwondo) объявила Есбола Султанова "Лучшим тренером года".

За плечами специалиста более 15 лет тренерского стажа.

Ранее сообщалось, что ФК "Актобе" на место Шацкого подписал голкипера сборной Румынии.

Аксинья Титова
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