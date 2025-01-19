Кварацхелия вошел в топ-10 дорогих зимних трансферов в истории футбола

Переход лидера сборной Грузии Хвичи Кварацхелии из итальянского "Наполи" во французский "Пари Сен-Жермен" вошел в десятку самых дорогих зимних трансферов в футбольной истории, сообщает Zakon.kz.

ПСЖ объявил о переходе Кварацхелии, 23-летний форвард подписал контракт до 2029 года. Его трансфер оценивается в 70 млн. евро. Столько же в сезоне 2022/23 "Челси" заплатил за украинца Михаила Мудрика, передает Transfermarkt.

Дороже в зимнее трансферное окно покупали только четырех футболистов:

серба Душана Влаховича, "Ювентус" за 83,5 млн евро;

голландца Вирджила ван Дейке, "Ливерпуль" за 84,65 млн евро;

аргентинца Энцо Фернандеса, "Челси" за 121 млн евро;

бразильца Филиппе Коутиньо, "Барселона" за 135 млн евро.

Фото: transfermarkt

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