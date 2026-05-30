Общество

Тренер Эльмира Турганова рассказала о предательстве Софьи Самоделкиной

Фото: Zakon.kz/Алия Абди
Бывший личный тренер лидера женской сборной Казахстана по фигурному катанию Софьи Самоделкиной Эльмира Турганова рассказала 29 мая о предательстве своей подопечной, сообщает Zakon.kz.

После общественного резонанса с Михаилом Шайдоровым на публичное откровение решилась бывший личный тренер Софьи Самоделкиной. 29 мая на своей странице в Instagram Турганова наконец раскрыла историю своего внезапного исчезновения из поля зрения казахстанских любителей фигурного катания. Дело оказалось в ее увольнении.

В комментариях у Эльмиры Тургановой поинтересовались реакцией ее подопечной на сложившуюся ситуацию. Турганова решилась и на следующее признание.

Софья Самоделкина, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 07:15

Фото: Instagram/elyaaibar

Эльмира Турганова стала личным тренером Самоделкиной сразу после смены спортивного гражданства фигуристки. Именно она взяла на себя юридическую работу по оформлению перехода спортсменки, оформление клиренс-сертификата от ISU и включения спортсменки в состав национальной сборной. После ухода фигуристки из академии Евгения Плющенко в сентябре 2024 года тренер взяла на себя функции ее личного наставника.

Фото Алия Абди
Алия Абди
