Итоги игрового дня в Лиге Европы

Ночью 24 января завершился очередной матч общего этапа Лиги Европы УЕФА, сообщает Zakon.kz.

На одном поле встретились "Манчестер Юнайтед" и "Рейнджерс". Игра проходила на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

На 23-й минуте счет в игре открыл защитник "Манчестер Юнайтед" Маттейс де Лигт, однако мяч отменили после просмотра VAR. На 52-й минуте гол в свои ворота забил вратарь "Рейнджерс" Джек Батлэнд. На 88-й минуте нападающий "Рейнджерс" Сирил Дессерс восстановил баланс. На 90+2-й минуте полузащитник Бруну Фернандеш забил победный гол.

Фото: Telegram-канал Футбол 24/7 | Лига Чемпионов fans

Помимо этого ФК "Аякс" сенсационно проиграл латвийскому РФШ в выездном матче Лиги Европы. Команда из Риги одержала свою первую победу в турнире, набрала пять очков и занимает 30 место в турнирной таблице общего этапа. "Аякс" остался с 10 очками и находится на 16-й строчке.

Ранее стало известно, что "Милан" выиграл пять матчей подряд и вошел в зону плей-офф Лиги чемпионов.

