"Милан" пригласил в свои ряды ведущего защитника "Манчестер Сити"

Самый титулованный футбольный клуб Италии на международной арене "Милан" взял в аренду известного английского игрока "горожан" Кайла Уокера с дальнейшим правом выкупа за 5 млн евро, сообщает Zakon.kz.

Поздно вечером 24 января "россонери" объявили о переходе защитника на правах аренды с опцией выкупа.

По истечении определенного времени англичанина могут выкупить за 5 млн евро. В миланском коллективе Уокер наденет футболку под 32-м номером.

В составе "Сити" Кайл выиграл шесть титулов чемпиона АПЛ, четыре Кубка лиги, два Кубка Англии и Лигу чемпионов УЕФА в 2023 году.

"Об этом можно было только мечтать в детстве. Поиграл с огромным количеством топ-футболистов, которые подталкивали меня к тому, чтобы стать лучшей версией себя, искренне признателен за предоставленную возможность. Хочу поблагодарить весь персонал и партнеров – вы мои друзья, но также моя семья на всю жизнь. Пепа Гвардиолу – за веру в меня и упорную работу над моим трансфером в 2017-м. Вместе отпраздновали завоевание 17 трофеев, ваши советы помогли мне стать тем игроком, которым я сейчас являюсь, навеки признателен. Спасибо фанатам, принявшим как своего с первого дня. Ваша поддержка никогда не будет забыта". Кайл Уокер

Кайл Уокер выступал за сборную Англии до 19 лет и до 21 года, позже дебютировал за национальную команду в сентябре 2011 года.

"Я в восторге от перехода в "Милан", клуб с очень богатой историей, за которым следил в детстве. Это честь для меня, с нетерпением жду возможности надеть красно-черную футболку и начать играть". Кайл Уокер

Защищал честь "трех львов" на чемпионатах мира 2018 и 2022 годов, а также на европейских первенствах 2016, 2020 и 2024 годов.

К этому часу новый клуб Уокера неплохо смотрится на европейской арене. "Милан" выиграл пять матчей подряд и вошел в зону плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

26 января "красно-черные" в рамках Серии А дома принимают "Парму".