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Спорт

Дубль Мбаппе помог "Реалу" разгромить "Севилью" в матче Ла Лиги

Футбол Победа Севилья, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 11:55 Фото: Instagram/ReaLmadrid
В минувшие выходные в чемпионате Испании по футболу состоялись матчи девятого тура, в одном из заключительных поединков которого мадридский "Реал" без особых проблем переиграл гостей из "Севильи" со счетом 4:1, сообщает Zakon.kz.

На "Сантьяго Бернабеу" дублем отметился Килиан Мбаппе – один из мячей он забил с пенальти. Помимо него авторами голов у "сливочных" стали Арда Гюлер и Ян Диоманде.

Единственный гол в составе гостей на свой счет записал Ману Буэно.

Таким образом, "Реал" набрал 21 очко и по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Но от второго места, где располагается "Атлетико" (22), его отделяет лишь небольшая разница. А лидером нового сезона является "Барселона" (27), которая еще не имеет ни одного поражения.

14 октября "сине-гранатовые" разгромили "Галатасарай" в Лиге чемпионов УЕФА и довели серию до 10 побед подряд во всех турнирах.

В рамках 10-го тура Ла Лиги дружина Жозе Моуринью 25 октября на выезде сыграет именно с каталонским коллективом.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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