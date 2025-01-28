Черчесов высказался о дальнейших планах после ухода из сборной Казахстана

Российский специалист Станислав Черчесов планирует взять паузу в своей деятельности после увольнения из сборной Казахстана. Тренер не против поработать в РПЛ и готов рассмотреть предложения из европейских чемпионатов, сообщает Zakon.kz.

По информации Sport24, сейчас 61-летний Черчесов намерен взять небольшую паузу в карьере, а потом продолжить работу, скорее всего, уже на клубном уровне.

Возможно, уже в ближайшем будущем его увидят на тренерском посту одного из клубов российской Премьер-лиги. Сам же специалист не исключает варианты трудоустройства в Турции или в Азербайджане.

Фото: Instagram/stanislav.cherchesov.official

В должности главного тренера сборной Казахстана Станислав Черчесов проработал неполные восемь месяцев.

В осенней стадии Лиги наций УЕФА его команда набрала всего лишь одно очко в шести матчах. Казахстанские футболисты заняли последнее место в своей подгруппе и вылетели в лигу C.

27 января 2025 года КФФ объявила об увольнении Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.