Черчесов высказался о дальнейших планах после ухода из сборной Казахстана
По информации Sport24, сейчас 61-летний Черчесов намерен взять небольшую паузу в карьере, а потом продолжить работу, скорее всего, уже на клубном уровне.
Возможно, уже в ближайшем будущем его увидят на тренерском посту одного из клубов российской Премьер-лиги. Сам же специалист не исключает варианты трудоустройства в Турции или в Азербайджане.
Фото: Instagram/stanislav.cherchesov.official
В должности главного тренера сборной Казахстана Станислав Черчесов проработал неполные восемь месяцев.
В осенней стадии Лиги наций УЕФА его команда набрала всего лишь одно очко в шести матчах. Казахстанские футболисты заняли последнее место в своей подгруппе и вылетели в лигу C.
27 января 2025 года КФФ объявила об увольнении Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.