#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
519.28
540.05
5.31
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
519.28
540.05
5.31
Спорт

Овечкин забил 876-й гол и сократил отставание от Гретцки на 18 шайб

Хоккей 876 Гол НХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 10:11 Фото: Instagram/capitals
Утром 31 января в канадской Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, где "Сенаторз" обыграли "Вашингтон Кэпиталз" в овертайме со счетом 5:4. В этом матче лидер гостей Александр Овечкин забил свой 876-й карьерный гол в Лиге, сообщает Zakon.kz.

Капитан "Вашингтона" в одном из игровых эпизодов реализовал большинство и забросил свою 876-ю шайбу в НХЛ. Тем самым Овечкин приблизился к вечному рекорду Уэйна Гретцки (894), их разделяет теперь 18 голов в списке лучших снайперов за всю историю Лиги.  

Плюс к этому, в матче с "Оттавой" 39-летний россиянин сделал две результативные передачи, что принесло ему вторую звезду поединка. Суммируя все действия в текущем сезоне, Александр на данный момент накопил 37 (23+14) очков после 35-ти игр.

Что касается самой встречи в Оттаве, то это был пятый подряд матч "столичных" на выезде. Хозяева льда только в овертайме смогли сломать сопротивление соперника – 5:4 – благодаря точному броску Тома Шабо.

Уступив "сенаторам", подопечные Спенсера Карбери спустились на второе место в общей таблице НХЛ с активом в 74 очка. На вершине красуется "Виннипег Джетс" (75).

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы УЕФА
Спорт
10:49, Сегодня
Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы УЕФА
Шара Буллет встретился с Криштиану Роналду
Спорт
08:05, Сегодня
Шара Буллет встретился с Криштиану Роналду
Шахматист из Узбекистана извинился перед индийской соперницей за отказ от рукопожатия
Спорт
06:45, Сегодня
Шахматист из Узбекистана извинился перед индийской соперницей за отказ от рукопожатия
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: