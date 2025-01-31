Овечкин забил 876-й гол и сократил отставание от Гретцки на 18 шайб

Утром 31 января в канадской Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, где "Сенаторз" обыграли "Вашингтон Кэпиталз" в овертайме со счетом 5:4. В этом матче лидер гостей Александр Овечкин забил свой 876-й карьерный гол в Лиге, сообщает Zakon.kz.

Капитан "Вашингтона" в одном из игровых эпизодов реализовал большинство и забросил свою 876-ю шайбу в НХЛ. Тем самым Овечкин приблизился к вечному рекорду Уэйна Гретцки (894), их разделяет теперь 18 голов в списке лучших снайперов за всю историю Лиги.

Плюс к этому, в матче с "Оттавой" 39-летний россиянин сделал две результативные передачи, что принесло ему вторую звезду поединка. Суммируя все действия в текущем сезоне, Александр на данный момент накопил 37 (23+14) очков после 35-ти игр.

Что касается самой встречи в Оттаве, то это был пятый подряд матч "столичных" на выезде. Хозяева льда только в овертайме смогли сломать сопротивление соперника – 5:4 – благодаря точному броску Тома Шабо.

Уступив "сенаторам", подопечные Спенсера Карбери спустились на второе место в общей таблице НХЛ с активом в 74 очка. На вершине красуется "Виннипег Джетс" (75).