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Спорт

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до пяти шайб

Хоккей 898 Шайб, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 09:41 Фото: Instagram/capitals
Утром 26 марта российский форвард Александр Овечкин забил свой 889-й карьерный гол в чемпионате НХЛ. Теперь капитану "Вашингтона" до покорения рекорда Уэйна Гретцки не хватает всего пять голов, сообщает Zakon.kz.

Своим результативным действием лидер "Кэпиталз" отметился в гостевом поединке против "Виннипега", когда сравнял счет на 56-й минуте третьего периода – 2:2.

А в овертайме столичная дружина пропустила решающую шайбу от главного конкурента по общей таблице НХЛ и проиграла (2:3).

Таким образом, на данный час Овечкин занимает второе место по голам в истории регулярных чемпионатов НХЛ (889), уступая лишь легендарному канадцу Уэйну Гретцки (894).

После завершения матча с "Джетс" Александра Овечкина признали третьей звездой поединка. Сам же нападающий укрепил свои позиции в списке лучших снайперов Лиги к этому моменту, он идет на четвертой позиции.

Сейчас в активе россиянина 60 (36+24) очков после 55 игр текущего чемпионата.

23 марта две голевые передачи "Ови" принесли победу "Вашингтону" над "Флоридой" и досрочный проход в плей-офф Кубка Стэнли.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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