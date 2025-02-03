Женская сборная Казахстана по хоккею впечатляюще стартовала на Азиаде
Фото: НОК РК
Сегодня, 3 февраля, сборная Казахстана стартовала на Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай), сообщает Zakon.kz.
Как отмечает Национальный олимпийский комитет РК, первыми в борьбу за медали вступили хоккеистки. На старте Игр казахстанки встретились с соперницами их Гонконга.
"Наша команда одержала разгромную победу со счетом 12:0. В следующем матче Казахстан 4 февраля сыграет против Таиланда", – говорится в сообщении.
Ранее женская юниорская сборная Казахстана уверенно победила сборную Нидерландов со счетом 11:0 на чемпионате мира по хоккею.
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