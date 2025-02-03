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Спорт

Женская сборная Казахстана по хоккею впечатляюще стартовала на Азиаде

Женская сборная Казахстана по хоккею впечатляюще стартовала на Азиаде, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 21:39 Фото: НОК РК
Сегодня, 3 февраля, сборная Казахстана стартовала на Азиатских играх-2025 в Харбине (Китай), сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Национальный олимпийский комитет РК, первыми в борьбу за медали вступили хоккеистки. На старте Игр казахстанки встретились с соперницами их Гонконга.


"Наша команда одержала разгромную победу со счетом 12:0. В следующем матче Казахстан 4 февраля сыграет против Таиланда", – говорится в сообщении.

Ранее женская юниорская сборная Казахстана уверенно победила сборную Нидерландов со счетом 11:0 на чемпионате мира по хоккею. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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