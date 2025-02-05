ПСЖ победил клуб второго дивизиона в 1/8 финала Кубка Франции

В ночь на 5 февраля ПСЖ на выезде обыграл скромный "Ле-Ман" (2:0) в рамках Кубка Франции благодаря точным ударам Брэдли Барколя и Дезире Дуэ, сообщает Zakon.kz.

Гостевая победа "парижан" над командой из второго французского дивизиона позволила им пробиться в четвертьфинал Кубка страны.

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов отыграл весь матч и оставил свои ворота сухими.

После этого кубкового поединка наставник гостей оценил игру "Ле-Мана" и шансы поразить ворота Сафонова.

"Хозяева могли забить один или два гола, возможности у них были. Один раз помешал наш голкипер, сделал сэйв. Кубок Франции – сложный турнир, многие команды Лиги 1 уже выбыли. Я хотел бы поздравить "Ле-Ман" и их тренера Патрика Видейра, они играли на очень высоком уровне, противостоять им было непросто". Главный тренер ПСЖ Луис Энрике

Таким образом, действующий чемпион Франции выиграл уже восьмой матч в 2025 году. Кроме ПСЖ в 1/4 финала Кубка Франции еще вышли "Брест" и "Дюнкерк".

Остальные участники четвертьфинала данного турнира определятся чуть позже, среди них может оказаться и супер сенсационный "Бургуан Жалье" из пятого дивизиона.

"Бордовые" три недели назад выбили из Кубка Франции знаменитый "Лион".