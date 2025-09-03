#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
539.55
627.55
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
539.55
627.55
6.7
Спорт

Президент КФФ дал напутствие казахстанской сборной перед матчем с Уэльсом

Футбол Встреча Сборная РК, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 17:09 Фото: kff.kz
В преддверии квалификационных матчей ЧМ-2026 против сборных Уэльса и Бельгии глава Казахстанской федерации футбола Марат Омаров встретился с игроками и тренерским штабом национальной команды, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба КФФ, Омаров во время встречи ознакомился с состоянием игроков и ходом тренировочного процесса.

Президент КФФ пожелал команде удачи в предстоящих матчах и отметил, что поддержка миллионов болельщиков придаст сборной силы и дополнительную мотивацию.

Тем временем свой ближайший поединок против Уэльса (4 сентября) подопечные Али Алиева проведут при полном аншлаге, все билеты на этот матч уже распроданы.

Кто не попадет на "Астана Арену", может посмотреть эту игру в прямой трансляции на телеканале Qazsport (начало – в 19:00).

К сожалению, наша сборная с Уэльсом сыграет без своего лидера Бахтиера Зайнутдинова.

P.S. По информации некоторых СМИ, из-за небольших травм в предстоящем матче на поле могут не выйти Еркин Тапалов и Ислам Чесноков.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Трагически погиб легендарный литовский хоккеист Миндаугас Киерас
Спорт
17:48, Сегодня
Трагически погиб легендарный литовский хоккеист Миндаугас Киерас
Солд-аут объявлен на матч Казахстан – Уэльс: важное про билеты, когда и где посмотреть трансляцию
Спорт
14:40, Сегодня
Солд-аут объявлен на матч Казахстан – Уэльс: важное про билеты, когда и где посмотреть трансляцию
Назван главный фаворит Лиги чемпионов-2025/26 с участием "Кайрата"
Спорт
14:21, Сегодня
Назван главный фаворит Лиги чемпионов-2025/26 с участием "Кайрата"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: