Президент КФФ дал напутствие казахстанской сборной перед матчем с Уэльсом

В преддверии квалификационных матчей ЧМ-2026 против сборных Уэльса и Бельгии глава Казахстанской федерации футбола Марат Омаров встретился с игроками и тренерским штабом национальной команды, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба КФФ, Омаров во время встречи ознакомился с состоянием игроков и ходом тренировочного процесса.

Президент КФФ пожелал команде удачи в предстоящих матчах и отметил, что поддержка миллионов болельщиков придаст сборной силы и дополнительную мотивацию.

Тем временем свой ближайший поединок против Уэльса (4 сентября) подопечные Али Алиева проведут при полном аншлаге, все билеты на этот матч уже распроданы.

Кто не попадет на "Астана Арену", может посмотреть эту игру в прямой трансляции на телеканале Qazsport (начало – в 19:00).

К сожалению, наша сборная с Уэльсом сыграет без своего лидера Бахтиера Зайнутдинова.

P.S. По информации некоторых СМИ, из-за небольших травм в предстоящем матче на поле могут не выйти Еркин Тапалов и Ислам Чесноков.