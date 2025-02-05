Одноглазый олимпийский чемпион укусил своего одноклубника из-за денег
Как информирует Fiji Village, инцидент случился на днях во время тренировочного процесса французского клуба "Биарриц", когда Дакувака подрался с одноклубником из-за денег. Один из регбистов попытался разнять драчунов, но Масивеси укусил его за щеку.
В итоге пострадавший попал в больницу, ему наложили 20 швов.
Масивеси Дакувака в детстве ослеп на левый глаз, но занимался регби, выступая на любительском и профессиональном уровне.
Фото: Instagram/bopb_officiel
Спустя время Дакувака признал свою вину, но, несмотря на это, 30-летнего спортсмена исключили из команды. Начато расследование, вскоре Масивеси предстанет перед судом.
Подобные случаи в мире спорта не редкость, болельщики помнят знаменитые выходки боксера Майка Тайсона и футболиста Луиса Суареса.
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