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Спорт

Одноглазый олимпийский чемпион укусил своего одноклубника из-за денег

Регби Укус Напарника, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 17:12 Фото: Instagram/bopb_officiel
Спортсмен из Фиджи, победитель Олимпиады-2016 по регби-7 Масивеси Дакувака дисквалифицирован от игр французского первенства. Одноглазый регбист укусил своего коллегу за щеку, который разнимал его в драке из-за денег с третьим регбистом, сообщает Zakon.kz.

Как информирует Fiji Village, инцидент случился на днях во время тренировочного процесса французского клуба "Биарриц", когда Дакувака подрался с одноклубником из-за денег. Один из регбистов попытался разнять драчунов, но Масивеси укусил его за щеку.

В итоге пострадавший попал в больницу, ему наложили 20 швов.

Масивеси Дакувака в детстве ослеп на левый глаз, но занимался регби, выступая на любительском и профессиональном уровне.

Регби Укус Партнера, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 17:12

Фото: Instagram/bopb_officiel

Спустя время Дакувака признал свою вину, но, несмотря на это, 30-летнего спортсмена исключили из команды. Начато расследование, вскоре Масивеси предстанет перед судом.

Подобные случаи в мире спорта не редкость, болельщики помнят знаменитые выходки боксера Майка Тайсона и футболиста Луиса Суареса. 

Можно далеко и не заходить с такими историями, одна из которых совсем недавно произошла на азиатском чемпионате по боксу.

Титулованный казахстанец Абылайхан Жусупов стал чемпионом Азии из-за некорректного поступка узбекского спортсмена.   

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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