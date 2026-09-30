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Спорт

Олимпийский чемпион Елдос Сметов пробился в финал Азиады-2026

Дзюдо Финал Азиады, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 11:26 Фото: Instagram/kaz_judoteam
30 сентября в Аичи-Нагоя (Япония) в рамках летних Азиатских игр начался розыгрыш медалей у дзюдоистов. Порадовал сегодня своих фанатов победитель Олимпийских игр в Париже Елдос Сметов, который вышел в финал Азиады, сообщает Zakon.kz.

Один из главных фаворитов весовой категории до 60 кг Елдос Сметов в полуфинале текущих соревнований сразился с Юнг-Вей Янгом (Тайбей).

Казахстанский спортсмен в этой схватке одержал победу благодаря оценке "ваза-ари".

Помимо Елдоса в финале Азиатских игр сегодня мы также увидим лидера нашей женской сборной Абибу Абужакынову.

К сожалению, немного не повезло в решающих схватках казахстанским дзюдоистам Гусману Кыргызбаеву и Меруерт Сарсеновой, которые продолжат борьбу за бронзовые награды.

Финальные поединки лучших дзюдоистов Азии начнутся в 13:00 по казахстанскому времени, зрители смогут увидеть прямую трансляцию на телеканале Qazsport.

Пока ряд атлетов ищут славы на Азиатских играх, популярный голкипер сборной Кабо-Верде устал от назойливых фанатов и желает вернуться к прежней жизни.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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