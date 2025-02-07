Определился первый участник плей-офф Кубка Гагарина-2025
"Железнодорожники", как и год назад, стали первой командой, кому удалось обеспечить себе участие в плей-офф, вне зависимости от всех остальных результатов, передает пресс-служба КХЛ.
Но для этого клубу из Ярославля требовалось 6 февраля обыграть минское "Динамо", с чем он успешно справился.
Команда Игоря Никитина обыграла белорусскую дружину со счетом 2:0.
Победные шайбы в третьем заключительном периоде за хозяев льда забросили Байрон Фрэз и Мартин Гернат.
Тем самым "Локомотив" набрал 82 очка после 54 игр текущего сезона. Клуб лидирует как в общей таблице КХЛ, так и в Западной конференции.
Если ярославская дружина уже может спокойно готовиться в играм плей-офф, то казахстанский "Барыс" на днях уступил "Адмиралу" и по-прежнему является главным аутсайдером КХЛ.