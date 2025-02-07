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Спорт

Определился первый участник плей-офф Кубка Гагарина-2025

Хоккей Участник Плей-офф, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 13:49 Фото: Instagram/hclokomotiv
Хоккейный клуб из Ярославля "Локомотив" стал первым коллективом, кто гарантировал себе участие в предстоящих играх Кубка Гагарина. Подопечные Игоря Никитина сейчас занимают первую строчку в общей таблице КХЛ, сообщает Zakon.kz.

"Железнодорожники", как и год назад, стали первой командой, кому удалось обеспечить себе участие в плей-офф, вне зависимости от всех остальных результатов, передает пресс-служба КХЛ.

Но для этого клубу из Ярославля требовалось 6 февраля обыграть минское "Динамо", с чем он успешно справился. 

Команда Игоря Никитина обыграла белорусскую дружину со счетом 2:0.

Победные шайбы в третьем заключительном периоде за хозяев льда забросили Байрон Фрэз и Мартин Гернат. 

Тем самым "Локомотив" набрал 82 очка после 54 игр текущего сезона. Клуб лидирует как в общей таблице КХЛ, так и в Западной конференции.

Если ярославская дружина уже может спокойно готовиться в играм плей-офф, то казахстанский "Барыс" на днях уступил "Адмиралу" и по-прежнему является главным аутсайдером КХЛ.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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