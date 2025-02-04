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Спорт

"Барыс" уступил "Адмиралу" только в овертайме, отыграв по ходу игры три шайбы

Хоккей Поражение КХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 17:43 Фото: hcbarys.kz
4 февраля во Владивостоке состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, где местный "Адмирал" с большим трудом переиграл казахстанский "Барыс", ведя по ходу встречи с преимуществом в три гола, сообщает Zakon.kz.

Хозяева льда очень уверенно начали этот поединок, забросив две шайбы в первом периоде, отличились Шэйн Принс и Даниил Гутик.

После первого перерыва "Адмирал" упрочил свое преимущество третьим голом в исполнении Егора Петухова. 

И только в середине второго периода гости сумели сократить отставание, благодаря точному броску Михаила Рахманова.

После второго отдыха хоккеисты "Барыса" немного взбодрились, сначала Динмухамед Кайыржан дал надежду своим коллегам.

Немного спустя Иван Николишин восставил равновесие на табло в основное время матча – 3:3.

А в овертайме клуб из Владивостока был более удачлив, победную шайбу забил Александр Шепелев – 4:3.

После этой неудачи столичная дружина по-прежнему остается на последней строчке общей таблицы КХЛ, с активом в 29 очков.

Стоит заметить, что половина состава "Барыса" в эти дни находится в Харбине (Китай), на зимних Азиатских играх. И к этому часу наша сборная одержала первую победу на Азиаде-2025.    

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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