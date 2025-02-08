Как выглядит медаль Азиады-2025, показал шорт-трекист Денис Никиша

8 февраля в Харбине спортсмены Казахстана стали обладателями первых медалей зимних Азиатских игр. Серебряными призерами стали шорт-трекисты в смешанной эстафете. Алина Ажгалиева, Яна Хан, Денис Никиша и Адиль Галиахметов финишировали вторыми в финале, сообщает Zakon.kz.

В сторис на своей странице Instagram серебряный призер по шорт-треку Денис Никиша показал, как выглядит медаль IX зимних Азиатских игр.

Медаль традиционно имеет форму круга, на лицевой стороне изображена изогнутая линия гоночной трассы, олицетворяющая динамику и дух соревнований, дополненная эмблемой Азиатских игр и надписью – HARBIN 2025 Asian Winter Games.

Обратная сторона – изображение живописных гор и лесов Ябули, гармонично сочетающееся с логотипом Олимпийского совета Азии в форме солнца.

Отметим, что победителями стали спортсмены из Южной Кореи, бронзовая награда у соперников из Японии.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана по хоккею разгромила Японию на Азиаде-2025.