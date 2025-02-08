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Спорт

Казахстанский боксер без единого удара стал чемпионом в Испании

Казахстанский боксер без единого удара в финале стал чемпионом в Испании, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2025 04:20 Фото: пресс-служба Казахстанской федерации бокса
Идеальный бой для нашего соотечественника для Бейбарыса Жексена прошел в Ла-Нусии (Испания), сообщает Zakon.kz.

Финальный бой на международном турнире по боксу BOXAM 2025 между казахстанцем Бейбарысом Жексеном и украинцем Айдером Абдураимовым в весовой категории до 60 кг так и не состоялся.

Причина банальная – соперник нашего соотечественника не вышел на ринг. Что стало причиной этого неизвестно. Предположительно, спортсмен получил какую-то серьезную травму.

Так Жексен автоматически стал победителем BOXAM 2025.

Ранее тренер российского бойца UFC Шарабутдина Магомедова, известного как Шара Буллет, Гор Азизян заявил, что спортсмен не планирует завершать карьеру из за проблем со здоровьем.

Аксинья Титова
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