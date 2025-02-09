#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
511.18
530.6
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
511.18
530.6
5.28
Спорт

Курьезным оказался дебютный гол защитника Хусанова за "Ман Сити"

Футбол Первый гол Хусанова, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2025 10:15 Фото: Instagram/mancity
Самый дорогостоящий узбекский футболист Абдукодир Хусанов забил свой первый гол за "Манчестер Сити" в рамках игр Кубка Англии с "Лейтон Ориент", сообщает Zakon.kz.

Дебютный гол защитник оформил 8 февраля во время гостевого поединка "горожан" против "Лейтон Ориент" из третьего английского дивизиона.

В одном из игровых эпизодов игрок "Сити" Рико Льюис сильно пробил из-за пределов штрафной, мяч попал в голову Хусанова, который на тот момент находился на одиннадцатиметровой точке, и рикошетом влетел в ворота.

Этим курьезным голом Абдокодир восстановил равновесие, так как гости проигрывали со счетом 1:0.  

За 10 минут до финального свистка Кевин де Брюйне вырвал победу для чемпионов Англии – 2:1.

Для Абдукодира Хусанова это был первый гол в составе "небесно-голубых" после трех сыгранных матчей в новой команде.

Ранее сообщалось, что узбекский футболист 20 января перешел в "Ман Сити" из французского "Ланса" за 50 млн евро.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Впервые в истории Казахстан завоевал "золото" Азиатских игр в шорт-треке
Спорт
10:49, Сегодня
Впервые в истории Казахстан завоевал "золото" Азиатских игр в шорт-треке
Четвертую медаль Азиады-2025 в Китае завоевала Аяна Жолдас
Спорт
09:10, Сегодня
Четвертую медаль Азиады-2025 в Китае завоевала Аяна Жолдас
Чемпион UFC назначил время и место для боя с Шавкатом Рахмоновым
Спорт
07:59, Сегодня
Чемпион UFC назначил время и место для боя с Шавкатом Рахмоновым
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: