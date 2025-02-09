Соревнования казахстанских спортсменов 10 февраля в Харбине

В понедельник на зимних Азиатских играх пройдет третий медальный день в Харбине с участием спортсменов из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства туризма и спорта Казахстана, сегодня в пяти медальных дисциплинах на старт выйдут отечественные спортсмены. Так, национальные сборные по керлингу продолжат выступление на предварительном этапе. Казахстанские хоккеисты проведут заключительный матч группы А, в которой пока лидируют с максимальными 12 очками.

06:00. Керлинг. Женщины. Предварительный этап, второй матч. Ангелина Эбауэр, Регина Эбауэр, Тилсимай Аллиярова, Екатерина Колыхалова и Мерей Тастемир встретятся с соперницами из Китайского Тайбэя.

06:00. Керлинг. Мужчины. Предварительный этап, группа А, второй матч. Абылайхан Жузбай, Айдос Аллияр, Адиль Жумагожа, Ермек Мусаинов и Арман Иржанов сойдутся с коллегами из Филиппин.

Фото: Instagram/qaz_team_official

08:00. Лыжные гонки. Мужчины. Индивидуальная гонка на 10 км свободным стилем. Участвуют: Владислав Ковалев, Наиль Башмаков, Ернар Нурсебеков и Олжас Климин.

08:00. Фристайл. Лыжная акробатика. Смешанные команды представят Аяна Жолдас, Шерзод Хаширбаев, Асылхан Асан, Ардана Маханова (резерв), Динмухаммед Райымкулов (резерв).

09:00. Хоккей. Мужчины. Предварительный этап, группа А, пятый тур. Соперники наших хоккеистов – спортсмены из Южной Кореи.

Фото: Instagram/qazsport_official

09:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м. Участвуют: Роман Биназаров, Никита Важенин, Алтай Жардембекулы и Евгений Кошкин.

10:00. Конькобежный спорт. Женщины. Три тыс. м. Заявлены: Кристина Шумекова, Арина Ильященко и Надежда Морозова.

11:05. Конькобежный спорт. Мужчины. Командный спринт представят: Никита Важенин, Артур Галиев, Артур Жардембекулы.

16:00. Керлинг. Женщины. Предварительный этап, третий матч против спортсменок из Китая.

Фото: Instagram/qaz_team_official

До начала третьего медального дня, в копилке сборной Казахстана одна золотая, четыре серебряных и две бронзовых медали.