Женская сборная Казахстана по керлингу уверенно победила соперниц
Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта
10 февраля женская сборная Казахстана по керлингу победила соперниц из Тайбэя на зимних Азиатских играх в Харбине, сообщает Zakon.kz.
Встреча завершилась со счетом 14:0. В составе команды выступили Тылсымай Аллиярова, Мерей Тастемир, Ангелина Эбауэр, Екатерина Колыхалова и Регина Эбауэр, передает пресс-служба Министерства туризма и спорта страны.
Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта
Ранее команда проиграла Японии, серебряному призеру Олимпиады.
Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта
Следующая встреча пройдет сегодня со спортсменками из Китая.
Часами ранее опубликовано полное расписание сегодняшних соревнований казахстанских спортсменов на зимних Азиатских играх.
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