Женская сборная Казахстана по керлингу уверенно победила соперниц

Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта

10 февраля женская сборная Казахстана по керлингу победила соперниц из Тайбэя на зимних Азиатских играх в Харбине, сообщает Zakon.kz.

Встреча завершилась со счетом 14:0. В составе команды выступили Тылсымай Аллиярова, Мерей Тастемир, Ангелина Эбауэр, Екатерина Колыхалова и Регина Эбауэр, передает пресс-служба Министерства туризма и спорта страны. Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта Ранее команда проиграла Японии, серебряному призеру Олимпиады. Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта Следующая встреча пройдет сегодня со спортсменками из Китая. Часами ранее опубликовано полное расписание сегодняшних соревнований казахстанских спортсменов на зимних Азиатских играх.

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