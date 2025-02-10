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Спорт

Женская сборная Казахстана по керлингу уверенно победила соперниц

Керлинг, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 07:45 Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта
10 февраля женская сборная Казахстана по керлингу победила соперниц из Тайбэя на зимних Азиатских играх в Харбине, сообщает Zakon.kz.

Встреча завершилась со счетом 14:0. В составе команды выступили Тылсымай Аллиярова, Мерей Тастемир, Ангелина Эбауэр, Екатерина Колыхалова и Регина Эбауэр, передает пресс-служба Министерства туризма и спорта страны.

Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта

Ранее команда проиграла Японии, серебряному призеру Олимпиады.

Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта

Следующая встреча пройдет сегодня со спортсменками из Китая.

Часами ранее опубликовано полное расписание сегодняшних соревнований казахстанских спортсменов на зимних Азиатских играх.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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