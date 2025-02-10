"Сантьяго Бернабеу" приносит "Реалу" минимум 300 млн евро дохода в год

Самый титулованный футбольный клуб планеты, мадридский "Реал" в прошлом сезоне заработал 307 млн евро благодаря своей знаменитой арене "Бернабеу". А в этом году "сливочные" ожидают доход в 354 млн, в среднем 10 млн с каждого матча, сообщает Zakon.kz.

Как информирует Marca, в сумму доходов домашнего стадиона королевского клуба входит: выручка в дни матчей, поступления от проведения экскурсий и других мероприятий. В среднем касса "Галактикос" пополняется на 10 млн евро за один матч.

К примеру, в прошлом сезоне "сливочные" сыграли на "Бернабеу" 25 игр, общая выручка стадиона составила 248 млн евро.

Помимо этого, казна "Реала" могла еще пополниться от проведения различных концертов на "Бернабеу", но они были отменены из-за требования властей Мадрида к уровню шума.

По итогам сезона-2024/25 популярная арена должна принести мадридской дружине 354 млн евро.

Увеличение доходов должно произойти также за счет повышения количества болельщиков и роста цен на билеты.

На данный час команда Карло Анчелотти занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги (50 очков). В минувшие выходные "Реал" дома сыграл вничью в столичном дерби с "Атлетико" (1:1).