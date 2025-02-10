#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
511.18
530.6
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
511.18
530.6
5.28
Спорт

"Сантьяго Бернабеу" приносит "Реалу" минимум 300 млн евро дохода в год

Футбол Доход 300 млн Евро, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 15:13 Фото: Instagram/bernabeu
Самый титулованный футбольный клуб планеты, мадридский "Реал" в прошлом сезоне заработал 307 млн евро благодаря своей знаменитой арене "Бернабеу". А в этом году "сливочные" ожидают доход в 354 млн, в среднем 10 млн с каждого матча, сообщает Zakon.kz.

Как информирует Marca, в сумму доходов домашнего стадиона королевского клуба входит: выручка в дни матчей, поступления от проведения экскурсий и других мероприятий. В среднем касса "Галактикос" пополняется на 10 млн евро за один матч.

К примеру, в прошлом сезоне "сливочные" сыграли на "Бернабеу" 25 игр, общая выручка стадиона составила 248 млн евро.

Помимо этого, казна "Реала" могла еще пополниться от проведения различных концертов на "Бернабеу", но они были отменены из-за требования властей Мадрида к уровню шума.

По итогам сезона-2024/25 популярная арена должна принести мадридской дружине 354 млн евро.

Увеличение доходов должно произойти также за счет повышения количества болельщиков и роста цен на билеты.

На данный час команда Карло Анчелотти занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги (50 очков). В минувшие выходные "Реал" дома сыграл вничью в столичном дерби с "Атлетико" (1:1). 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Официально: Дастан Сатпаев продолжит карьеру в "Челси"
Спорт
15:45, Сегодня
Официально: Дастан Сатпаев продолжит карьеру в "Челси"
ФК "Челси" заработал больше всех на трансферах за последние 10 лет
Спорт
14:02, Сегодня
ФК "Челси" заработал больше всех на трансферах за последние 10 лет
Скандалом завершился матч чемпионата Турции с участием казахстанца Айымбетова
Спорт
12:32, Сегодня
Скандалом завершился матч чемпионата Турции с участием казахстанца Айымбетова
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: