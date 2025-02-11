Казахстанские биатлонистки выступили на Азиатских играх

На Азиатских играх в Харбине казахстанские биатлонистки выступили в спринте на 7,5 км, сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, Арина Крюкова заняла 4-е место, Ольга Полторанина 5-е место, Дарья Климина 7-е место, Полина Егорова – 13-е.

Фото: НОК РК

Ранее сообщалось, что 10 февраля мужская сборная Казахстана по хоккею завершила свои матчи группового раунда на зимних Азиатских играх в китайском Харбине. Наши хоккеисты с первого места в группе А вышли в 1/4 финала состязаний.