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Спорт

Анчелотти назвал Гвардиолу лучшим тренером перед их матчем в Лиге чемпионов

Футбол Комент тренера, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 16:50 Фото: Instagram/realmadrid
Вечером 11 февраля в Европе стартуют первые встречи стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА, где на обозрение болельщиков будут поданы четыре интересных поединка, сообщает Zakon.kz.

Бесспорно, главной битвой 1/16 финала Лиги чемпионов будет противостояние двух грандов мирового футбола "Манчестер Сити" и "Реала". 

Ну и, конечно, это будет встреча двух лучших наставников мира, Хосепа Гваридолы и Карло Анчелотти. Итальянский специалист за день до игры назвал своего коллегу большим мастером своего дела.

"Я считаю его тренером, который внес большой вклад в футбол. Это владение мячом, атакующая игра, давление и самоотдача. Он новатор в футболе, и я его очень уважаю. Он один из лучших, если не самый лучший. Каждый раз, когда играем друг против друга, подготовка к матчам это кошмар, потому что у него всегда есть идеи, которые заставляют задуматься".Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти

Первая встреча "Манчестер Сити" и "Реала" пройдет в ночь на 12 февраля, начало в 01:00 по казахстанскому времени на стадионе "Этихад". Ответная игра запланирована на 19 февраля.

Футбол Расписание Игр , фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 16:50

Фото: Instagram/championsleague

В программе первого игрового дня 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА также стоят три матча: "Брест" – ПСЖ, "Ювентус" – ПСВ и "Спортинг" – "Боруссия-Д".

Действующим победителем самого престижного клубного турнира Европы является мадридский "Реал". 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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