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Спорт

Суперкомпьютер обновил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Фаворит ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 17:54 Фото: Instagram/fcbarcelona
Самый престижный клубный турнир Европы по футболу, Лига чемпионов, перешагнул стадию 1/8 финала и теперь осталось только восемь команд, которые продолжают борьбу за почетный трофей, сообщает Zakon.kz.

За последние несколько дней в прогнозах этого турнира у суперкомпьютера Opta также произошли серьезные изменения. Всем карты спутал главный фаворит текущего сезона и 1/8 финала – английский "Ливерпуль", который дома не смог одолеть и по пенальти уступил французскому ПСЖ.

Теперь место "красных" заняла каталонская "Барселона", у которой шанс выиграть Лигу чемпионов равен 20,4%.

Футбол Фаворит ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 17:54

Фото: Instagram/fcbarcelona

Шансы ПСЖ на победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов равны 19,3%, у "Арсенала" (16,8%), возможности "Интера" оцениваются в 16,4%, "Реалу" дают 13,6%, потенциал "Баварии" расценивают в 9,7%.

Небольшие шансы отданы "Астон Вилле" (2,8%) и "Боруссии" (1%).

Накануне на вершине рейтинга фаворитов Лиги чемпионов красовался ПСЖ, но тогда не были закончены все матчи стадии 1/8 финала.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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