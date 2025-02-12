Хоккеистки проиграли матч Азиады-2025
Фото: пресс-служба НОК РК
12 февраля казахстанские хоккеистки проиграли первый матч финального раунда Азиатских игр в Харбине, сообщает Zakon.kz.
Отечественная команда начала групповой мини-турнир матчем с японками и потерпела "сухое" поражение со счетом 0:4. Все шайбы были заброшены в равных составах.
Это первое поражение женской сборной Казахстана на Азиаде-2025. Второй матч финальной стадии команда проведет 13 февраля с Китаем.
Фото: пресс-служба НОК РК
Тем не менее сегодня на Азиатских играх в Харбине еще несколько захватывающих состязаний.
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