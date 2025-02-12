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Спорт

Хоккеистки проиграли матч Азиады-2025

Азиатские игры, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 08:58 Фото: пресс-служба НОК РК
12 февраля казахстанские хоккеистки проиграли первый матч финального раунда Азиатских игр в Харбине, сообщает Zakon.kz.

Отечественная команда начала групповой мини-турнир матчем с японками и потерпела "сухое" поражение со счетом 0:4. Все шайбы были заброшены в равных составах.

Это первое поражение женской сборной Казахстана на Азиаде-2025. Второй матч финальной стадии команда проведет 13 февраля с Китаем.

Фото: пресс-служба НОК РК

Тем не менее сегодня на Азиатских играх в Харбине еще несколько захватывающих состязаний.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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