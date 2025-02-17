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Спорт

Сборная Казахстана по футболу заканчивает УТС матчем против КНДР

Футбол Матч КНДР, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 10:41 Фото: Instagram/kff_team
17 февраля казахстанские футболисты под руководством нового наставника Али Алиева сыграют контрольный поединок против 115-й команды рейтинга FIFA – сборной КНДР, сообщает Zakon.kz.

Товарищеская встреча пройдет на учебно-тренировочном сборе в Белеке (Турция). Предстоящая игра будет вторым по счету контрольным матчем для казахстанской дружины во главе с Али Алиевым.

На старте турецких сборов наши футболисты сыграли с "Локомотивом" из Ташкента с ничейным счетом – 1:1.

Единственный гол у нас забил форвард Айбар Жаксылыков. 

Прямая трансляция матча Казахстан – КНДР начнется в 19:00 по казахстанскому времени. Болельщики смогут посмотреть эту игру на телеканале Qazsport. 

Турецкие сборы прошли в рамках просмотра Алиева ближайшего резерва и молодых игроков, которые ранее не выступали за сборную или мало выходили на поле.

Также сейчас казахстанские футболисты готовятся к старту в отборочном турнире ЧМ-2026 со сборными Бельгии, Уэльса, Северной Македонии и Лихтенштейна.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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