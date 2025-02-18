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Спорт

Алиев подвел итоги турецких УТС с экспериментальной сборной Казахстана

Футбол Финиш УТС, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 11:36 Фото: Instagram/kff_team
В турецком Белеке завершились учебно-тренировочные занятия казахстанской футбольной сборной под руководством нового наставника Али Алиева, который назвал нынешний состав экспериментальным, так как в нем отсутствовали большинство лидеров, сообщает Zakon.kz.

Исполняющий обязанности главного тренера казахстанской дружины Алиев пригласил на сборы в Турции в основном молодежь и тех игроков, которые ранее привлекались в главную команду, но не получали игрового опыта.

В заключительный день УТС команда Алиева провела контрольный поединок против представителей КНДР и уступила со счетом 0:2. 

После матча с корейцами Али Алиев прокомментировал поражение своих подопечных, указав на ряд и  положительных моментов.

Перед матчем с КНДР наши футболисты сыграли еще одну товарищескую игру против узбекского "Локомотива", которая закончилась боевой ничьей – 1:1.

Тем временем 22 февраля официально стартует очередной сезон в казахстанском футболе, который откроют "Кайрат" и "Актобе" в рамках финала Суперкубка страны.   

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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