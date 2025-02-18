Алиев подвел итоги турецких УТС с экспериментальной сборной Казахстана
Исполняющий обязанности главного тренера казахстанской дружины Алиев пригласил на сборы в Турции в основном молодежь и тех игроков, которые ранее привлекались в главную команду, но не получали игрового опыта.
В заключительный день УТС команда Алиева провела контрольный поединок против представителей КНДР и уступила со счетом 0:2.
После матча с корейцами Али Алиев прокомментировал поражение своих подопечных, указав на ряд и положительных моментов.
Перед матчем с КНДР наши футболисты сыграли еще одну товарищескую игру против узбекского "Локомотива", которая закончилась боевой ничьей – 1:1.
Тем временем 22 февраля официально стартует очередной сезон в казахстанском футболе, который откроют "Кайрат" и "Актобе" в рамках финала Суперкубка страны.