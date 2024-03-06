"Бавария" забила рекордные 100 голов в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов

В ночь на 6 марта мюнхенская "Бавария" без особых проблем разобралась с римским "Лацио" (3:0) в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. В этой игре немецкий коллектив забил свой сотый гол в истории турнира, что считается рекордом данных престижных соревнований, сообщает Zakon.kz.

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Автором этого юбилейного гола в составе "мюнхенцев" стал Томас Мюллер, передает пресс-служба УЕФА. "Бавария" оказалась первым клубом в плей-офф, который достиг этого показателя в истории Лиги чемпионов.

Сам же матч завершился крупной победой подопечных Томаса Тухеля, которые забили три безответных мяча в ворота "римлян" в ответной игре 1/8 финала турнира.

"Показали очень солидную и дисциплинированную игру, не теряли голову, сыграли посмелее и в более эффективном ритме. Первый гол улучшил ситуацию, а второй был очень своевременным. Это добавило нам уверенности, и мы заслужили победу". Томас Тухель главный тренер Баварии

Стоит подчеркнуть, что "Бавария" добирается до четвертьфинала Лиги чемпионов в 12-ти из 13 последних сезонов.

Bayern have now reached the Champions League quarter-finals in 12 of the last 13 seasons:



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Liverpool remain the only side to knock them out in the last 16 during that time. #UCL pic.twitter.com/RcIYTZOefF — Squawka (@Squawka) March 5, 2024

Мюнхенская команда за последние 13 лет единственный раз не смогла заработать путевку в четвертьфинал. Это случилось в сезоне-2018/19, тогда им помешали игроки "Ливерпуля".





Фото: Instagram/fcbayern

Главной звездой поединка против "Лацио" стал британский форвард Гарри Кейн, который оформил дубль. Форвард открыл счет на 39 минуте, а затем после перерыва забил еще один мяч. За последние 4 встречи англичанин поразил ворота соперников пять раз. А всего на его счету 33 гола за 33 матча в составе "Баварии" с 12 августа 2023 года.

"Идеальный вечер, это был большой матч, действительно важный момент во всем сезоне, выдали игру на высшем уровне. Вся команда сыграла здорово как с мячом, так и без. Очень важно было действовать энергично. Надеюсь, сможем использовать это как поворотный момент на оставшуюся часть сезона. Если будем так играть в большинстве матчей, то будем побеждать". Гарри Кейн

По итогам прошедших матчей 1/8 финала ЛЧ Гарри Кейн, как и Килиан Мбаппе, лидируют по результативным действиям среди игроков топ-лиг.

Harry Kane is the second player in Europe's top five leagues to be directly involved in 40+ goals across all competitions this season.



And he's done it in 33 games. 😅#UCL https://t.co/JMwnE9Mq5R — Squawka (@Squawka) March 5, 2024

У француза сейчас 33 гола и 7 голевых передач за 34 игры, а у англичанина – 32 мяча и 8 ассистов за 33 встречи. Они добрались до отметки 40 очков по системе "гол+пас" быстрее всех среди игроков пяти ведущих европейских чемпионатов.

Еще одной звездой прошедшего игрового дня стал вратарь "Баварии" Мануэль Нойер, который повторил рекорд по сухим матчам в Лиге чемпионов. В поединке с "Лацио" он оставил свои ворота в неприкосновенности.

Тем самым 37-летний голкипер провел 57-й матч на ноль в самом престижном клубном турнире Европы. Он повторил рекорд знаменитого экс-голкипера мадридского "Реала" Икера Касильяса. При этом Нойер сыграл меньше игр (136), чем испанец (177).

Между тем в ночь на 7 марта пройдут еще две встречи 1/8 финала Лиги чемпионов, где померятся силами "Манчестер Сити" – "Копенгаген" и "Реал" – "РБ Лейпциг".