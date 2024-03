"Бавария" забила рекордные 100 голов в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Автором этого юбилейного гола в составе "мюнхенцев" стал Томас Мюллер, передает пресс-служба УЕФА. "Бавария" оказалась первым клубом в плей-офф, который достиг этого показателя в истории Лиги чемпионов.

Сам же матч завершился крупной победой подопечных Томаса Тухеля, которые забили три безответных мяча в ворота "римлян" в ответной игре 1/8 финала турнира.

Стоит подчеркнуть, что "Бавария" добирается до четвертьфинала Лиги чемпионов в 12-ти из 13 последних сезонов.

Bayern have now reached the Champions League quarter-finals in 12 of the last 13 seasons:



✅✅✅✅✅✅✅❌✅✅✅✅✅



Liverpool remain the only side to knock them out in the last 16 during that time. #UCL pic.twitter.com/RcIYTZOefF