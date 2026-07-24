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Спорт

ФК "Кайрат" готовится к сражению с "Ордабасы" и "Омонией"

Футбол Два Матча ЛЧ КПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 13:40 Фото: Instagram/f.c.kairat
Ближайшие пять дней будут очень ответственными для чемпиона Казахстана по футболу – "Кайрата". Алматинский коллектив ждет серьезное испытание на прочность не только в КПЛ, но и в рамках Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

И этот двойной экзамен состоится на родном Центральном стадионе "желто-черных". Сначала "Кайрат" 26 августа примет на своем поле лидера КПЛ-2026 – "Ордабасы" из Шымкента (19:00).

Ярые болельщики футбола в курсе, что именно эти две команды в этом сезоне являются главными фаворитами на "золото" чемпионата страны. Сейчас их отделяет всего лишь одно очко в турнирной таблице, плюс у "южан" имеется игра в запасе.

Команде Рафаэля Уразбахтина необходима победа, чтобы перегнать соперника в чемпионской гонке, а также взять реванш за недавнее поражение в Шымкенте.

Ну а с другой стороны виктория над гостями вселит уверенность "алматинцам" перед ответной встречей второго раунда отбора Лиги чемпионов УЕФА с кипрской "Омонией" (29 сентября – 20:00).

Все уже знают, что "Кайрат" два дня назад уступил кипрской дружине на выезде со счетом 0:1 и теперь рассчитывает на удачный исход в Алматы.

Конечно, здесь не обойтись без поддержки огромной армии фанатов, которых на последних матчах алматинского клуба, включая встречу с черногорской "Сутьеской" (Лига чемпионов), вообще не было заметно.

Именно от исхода ближайших двух матчей "народной команды" зависит дальнейшая его судьба в этом сезоне как в чемпионате страны, так и в еврокубках.

Между тем другой казахстанский коллектив – "Тобыл" – накануне стартовал выездным поединком в Лиге конференций УЕФА.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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