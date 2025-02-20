Килиан Мбаппе перешагнул рубеж в 500 карьерных очков

26-летний форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе набрал 501 очко по системе "гол+пас" за всю профессиональную карьеру. На счету француза сейчас 359 забитых голов и 142 результативных ассиста, сообщает Zakon.kz.

Подобных показателей Мбаппе достиг в ночь на 20 февраля, когда оформил хет-трик в матче Лиги чемпионов УЕФА в ворота "Манчестер Сити".

500 – At just 26 years and 61 days old, Kylian Mbappé has now been directly involved in 500 goals across all competitions between club and country (358 goals + 142 assists). Prodigy. #RMAMCI pic.twitter.com/ttOi68WIoa — OptaJean (@OptaJean) February 19, 2025

В итоге 26-летний игрок набрал 501 очко по системе "гол+пас" в карьере за разные клубы и сборную Франции.

В его активе 359 взятий ворот и 142 голевых паса.

Нужно отметить, что Килиан Мбаппе оформил второй хет-трик в майке королевского клуба после перехода из ПСЖ.

"Идеальный вечер для команды, хотели победить и пройти в 1/8 финала. Против "Сити" было сложно, сыграли на максимуме. Я приехал сюда не для того, чтобы играть плохо, как я говорил ранее. Осуществление моей мечты – это одно, но хочу хорошо играть здесь. Адаптация завершена, должен показать свою индивидуальность. Самое главное – выигрывать титулы. За свою карьеру забивал много голов, но иногда попусту. Если благодаря этим голам выиграем титулы, я подпишусь на это своей кровью". Килиан Мбаппе

До этого он отличился 25 января в игре с "Вальядолидом". Всего француз забил 28 голов в 38 играх за "Галактикос".