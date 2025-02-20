Гвардиола установил антирекорд из 13 поражений за всю тренерскую карьеру

Один из лучших тренеров мирового футбола, 56-летний испанский наставник Хосеп Гвардиола провел один из самых неудачных сезонов в своей профессиональной карьере, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 20 февраля главный тренер английского клуба "Манчестер Сити" проиграл 13-й матч в текущем сезоне, что не наблюдалось за ним ранее.



Гвардиолу огорчили футболисты "Реала", которые переиграли его подопечных со счетом 3:1 в ответном поединке стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Вылетев из розыгрыша Лиги чемпионов, "небесно-голубые" теперь планируют сосредоточиться на играх Премьер-лиги.

"У нас есть время подумать о перестройке, легко прийти к такого рода выводам. Было сложно справиться с домашним поражением от "Реала", они очень хороши и мы это понимали. Со временем примем вещи такими, какие они есть. Ничто не вечно. "Сити" был необыкновенной командой, но теперь это не так. Сосредоточимся на АПЛ, хотя знаем, что не выиграем чемпиона. Есть шансы в Кубке Англии". Хосеп Гвардиола

Гвардиола также назвал "мадридцев" фантастической командой и одним из главных претендентов на трофей.

Испанец об этом не зря говорит, потому что второй год подряд именно "Реал" стоит на пути "МанСити" к титулу.

В прошлом сезоне команда Карло Анчелотти завоевала статус лучшего коллектива Европы в 15-й раз в своей истории.