#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
503.61
524.96
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
503.61
524.96
5.58
Спорт

Гвардиола установил антирекорд из 13 поражений за всю тренерскую карьеру

Футбол Комент тренера, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 16:56 Фото: Instagram/mancity
Один из лучших тренеров мирового футбола, 56-летний испанский наставник Хосеп Гвардиола провел один из самых неудачных сезонов в своей профессиональной карьере, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 20 февраля главный тренер английского клуба "Манчестер Сити" проиграл 13-й матч в текущем сезоне, что не наблюдалось за ним ранее. 

Гвардиолу огорчили футболисты "Реала", которые переиграли его подопечных со счетом 3:1 в ответном поединке стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Вылетев из розыгрыша Лиги чемпионов, "небесно-голубые" теперь планируют сосредоточиться на играх Премьер-лиги.

"У нас есть время подумать о перестройке, легко прийти к такого рода выводам. Было сложно справиться с домашним поражением от "Реала", они очень хороши и мы это понимали. Со временем примем вещи такими, какие они есть. Ничто не вечно. "Сити" был необыкновенной командой, но теперь это не так. Сосредоточимся на АПЛ, хотя знаем, что не выиграем чемпиона. Есть шансы в Кубке Англии". Хосеп Гвардиола

Гвардиола также назвал "мадридцев" фантастической командой и одним из главных претендентов на трофей.

Испанец об этом не зря говорит, потому что второй год подряд именно "Реал" стоит на пути "МанСити" к титулу.    

В прошлом сезоне команда Карло Анчелотти завоевала статус лучшего коллектива Европы в 15-й раз в своей истории. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Михаил Шайдоров завоевал малую золотую медаль на престижном турнире в Сеуле
Спорт
17:40, Сегодня
Михаил Шайдоров завоевал малую золотую медаль на престижном турнире в Сеуле
Официально: Бой Шавката Рахмонова за титул чемпиона UFC забрал Маддалена
Спорт
16:15, Сегодня
Официально: Бой Шавката Рахмонова за титул чемпиона UFC забрал Маддалена
Килиан Мбаппе перешагнул рубеж в 500 карьерных очков
Спорт
15:16, Сегодня
Килиан Мбаппе перешагнул рубеж в 500 карьерных очков
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: