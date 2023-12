Гвардиола шокировал футбольную общественность новостью о завершении карьеры

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Это заявление 52-летний испанский специалист сделал перед выездным матчем "горожан" с "Астон Виллой" в рамках 15-го тура чемпионата АПЛ.

“If we win the treble this season I'll retire” 😅



Pep Guardiola understands how difficult it will be to repeat last season's haul of silverware 🏆🏆🏆#PLonPrime #AVLMCI pic.twitter.com/2oTKstx2Rh