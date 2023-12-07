Гвардиола шокировал футбольную общественность новостью о завершении карьеры

Испанский наставник английского клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола 6 декабря внезапно заявил, что перестанет заниматься тренерской деятельностью, если его нынешняя команда снова завоюет футбольный требл в этом сезоне, сообщает Zakon.kz.

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Это заявление 52-летний испанский специалист сделал перед выездным матчем "горожан" с "Астон Виллой" в рамках 15-го тура чемпионата АПЛ.

“If we win the treble this season I'll retire” 😅



Pep Guardiola understands how difficult it will be to repeat last season's haul of silverware 🏆🏆🏆#PLonPrime #AVLMCI pic.twitter.com/2oTKstx2Rh — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) December 6, 2023

"Если мы сделаем требл в этом сезоне, я завершу карьеру". Хосеп Гвардиола, главный тренер МСити

Гвардиола добавил, что повторить требл будет чрезвычайно сложно. Контракт тренера с "Манчестер Сити" истекает через два года.

Хосеп Гвардиола со своим коллективом в прошлом сезоне стал победителем первенства АПЛ, Кубка Англии и Лиги чемпионов. Тем самым он сотворил футбольный требл, принеся команде три трофея за сезон. Клуб испанского наставника повторил достижение другой британской дружины – "Манчестер Юнайтед".

Месяц назад Гвардиолу назвали лучшим клубным тренером мира по футболу.

