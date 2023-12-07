Гвардиола шокировал футбольную общественность новостью о завершении карьеры
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Это заявление 52-летний испанский специалист сделал перед выездным матчем "горожан" с "Астон Виллой" в рамках 15-го тура чемпионата АПЛ.
“If we win the treble this season I'll retire” 😅— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) December 6, 2023
Pep Guardiola understands how difficult it will be to repeat last season's haul of silverware 🏆🏆🏆#PLonPrime #AVLMCI pic.twitter.com/2oTKstx2Rh
"Если мы сделаем требл в этом сезоне, я завершу карьеру".Хосеп Гвардиола, главный тренер МСити
Гвардиола добавил, что повторить требл будет чрезвычайно сложно. Контракт тренера с "Манчестер Сити" истекает через два года.
Хосеп Гвардиола со своим коллективом в прошлом сезоне стал победителем первенства АПЛ, Кубка Англии и Лиги чемпионов. Тем самым он сотворил футбольный требл, принеся команде три трофея за сезон. Клуб испанского наставника повторил достижение другой британской дружины – "Манчестер Юнайтед".
Месяц назад Гвардиолу назвали лучшим клубным тренером мира по футболу.