Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Гвардиола шокировал футбольную общественность новостью о завершении карьеры

Гвардиола шокировал футбольную общественность заявлением о завершении карьеры Фото: Instagram/pepteam
Испанский наставник английского клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола 6 декабря внезапно заявил, что перестанет заниматься тренерской деятельностью, если его нынешняя команда снова завоюет футбольный требл в этом сезоне, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Это заявление 52-летний испанский специалист сделал перед выездным матчем "горожан" с "Астон Виллой" в рамках 15-го тура чемпионата АПЛ. 

"Если мы сделаем требл в этом сезоне, я завершу карьеру".Хосеп Гвардиола, главный тренер МСити

Гвардиола добавил, что повторить требл будет чрезвычайно сложно. Контракт тренера с "Манчестер Сити" истекает через два года.

Хосеп Гвардиола со своим коллективом в прошлом сезоне стал победителем первенства АПЛ, Кубка Англии и Лиги чемпионов. Тем самым он сотворил футбольный требл, принеся команде три трофея за сезон. Клуб испанского наставника повторил достижение другой британской дружины – "Манчестер Юнайтед".

Месяц назад Гвардиолу назвали лучшим клубным тренером мира по футболу.

Читайте также

Футбол Лучший игрок
Месси опередил Роналду в еще одной футбольной номинации
Шакил О'Нил стал диджеем
Знаменитый баскетболист Шакил О′Нил стал диджеем
ММА Победа Жако
Жалгас Жумагулов победил в первом бою после ухода из UFC
Куандык Шынасилов
Манчестер Юнайтед Манчестер сити Лига Чемпионов
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как я 1 января работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
Как с 1 января 2024 года работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана
Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана
В Казахстане будут выплачивать новое спецпособия с 1 января 2024 года
Новое спецпособие будут получать казахстанцы с 1 января 2024 года
Как казахстанцам обойти уловки интернет-мошенников
Аферисты выходят на новый уровень: как казахстанцам не попасться на их крючок
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: