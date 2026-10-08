"Вашингтон" с Овечкиным выиграл первый домашний матч в новом сезоне НХЛ
У столичного коллектива шайбы забросили Энтони Бовилье, Том Уилсон, Алекс Так, Пьер-Люк Дюбуа и Райан Леонард. В составе "пингвинов" отличились Брайан Раст, Томас Новак и Николас Робертсон.
Лидер "Вашингтона", российский нападающий Александр Овечкин, провел на льду 14 минут и отметился двумя бросками, плюс на его счету один силовой прием.
В итоге команда Спенсера Карбери набрала четыре очка после трех матчей нового сезона и занимает восьмое место в Восточной конференции НХЛ.
Трогательным моментом прошедшего матча с "Питтсбургом" стало то, что сыновья капитана "Кэпиталз" Александра Овечкина, Сергей (8 лет) и Илья (6 лет), лично объявили выход отца на лед в первой домашней игре команды в регулярном чемпионате-2026/27.
Между тем накануне свой прощальный матч за сборную Аргентины сыграл ее легендарный форвард Лионель Месси.