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Спорт

"Вашингтон" с Овечкиным выиграл первый домашний матч в новом сезоне НХЛ

Хоккей Победа Питтсбург, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 10:43 Фото: Instagram/capitals
Утром 8 октября хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" провел первый домашний поединок в рамках нового регулярного чемпионата НХЛ, по итогам которого он одолел "Питтсбург Пингвинз" со счетом 5:3, сообщает Zakon.kz.

У столичного коллектива шайбы забросили Энтони Бовилье, Том Уилсон, Алекс Так, Пьер-Люк Дюбуа и Райан Леонард. В составе "пингвинов" отличились Брайан Раст, Томас Новак и Николас Робертсон.

Лидер "Вашингтона", российский нападающий Александр Овечкин, провел на льду 14 минут и отметился двумя бросками, плюс на его счету один силовой прием.

В итоге команда Спенсера Карбери набрала четыре очка после трех матчей нового сезона и занимает восьмое место в Восточной конференции НХЛ.

Трогательным моментом прошедшего матча с "Питтсбургом" стало то, что сыновья капитана "Кэпиталз" Александра Овечкина, Сергей (8 лет) и Илья (6 лет), лично объявили выход отца на лед в первой домашней игре команды в регулярном чемпионате-2026/27.

Между тем накануне свой прощальный матч за сборную Аргентины сыграл ее легендарный форвард Лионель Месси.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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