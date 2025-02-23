Лучший снайпер Лиги чемпионов Гирасси оформил покер в матче Бундеслиги

В ночь на 23 февраля форвард дортмундской "Боруссии" Серу Ядали Гирасси забил четыре гола в игре немецкого первенства в ворота команды "Унион", сообщает Zakon.kz.

28-летний лучший снайпер нынешнего сезона Лиги чемпионов УЕФА огорчил голкипера "Униона" на 40-й, 75-й, 80-й и 83-й минутах поединка, который прошел в рамках 23-го тура Бундеслиги.

А сам домашний матч завершился разгромом соперника со счетом 6:0.

Еще одной звездой прошедшей встречи стал полузащитник "черно-желтых" Паскаль Гросс, который отдал четыре результативных ассиста, три из которых удачно завершил Гирасси, и еще одна передача была точно доставлена на Максимилиана Байера.

Между тем 21 февраля подопечные Нико Ковача узнали своего предстоящего соперника по 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.