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Спорт

Гвинейский снайпер Гирасси вошел в историю Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Снайпер Лиги чемпионов, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 13:13 Фото: Instagram/bvb09
В ночь на 16 апреля в истории европейского футбола открылась новая страница, автором которой стал Серу Гирасси. Форвард дортмундской "Боруссии" признан первым африканцем, кто забил 13 голов за один сезон в Лиге чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Этот факт был запечатлен после того, как нападающий "Боруссии" и сборной Гвинеи оформил хет-трик в ворота каталонской "Барселоны", в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Сам же поединок, который прошел на арене Дортмунда, закончился победой хозяев поля – 3:1. За счет разгрома в первой игре со счетом 4:0, в полуфинал турнира прошла "Барселона".

Помимо исторического достижения, Гирасси вышел на первое место списка бомбардиров нынешней Лиги чемпионов, с активом в 13 голов.

Плюс ко всему Серу побил рекорд своих предшественников, Эрлинга Холанда и Роберта Левандовски по голам в Лиге чемпионов за "Боруссию".

Норвежец и поляк ранее забивали по 10 голов за дортмундский клуб в самом престижном клубном турнире Европы.

Пока Гирасси творил историю, с другой стороны "Барселона" и ПСЖ стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов-2025. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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