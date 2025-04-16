Гвинейский снайпер Гирасси вошел в историю Лиги чемпионов УЕФА
Этот факт был запечатлен после того, как нападающий "Боруссии" и сборной Гвинеи оформил хет-трик в ворота каталонской "Барселоны", в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов
12 - Serhou Guirassy is the first African player to score 12 goals in a single UCL campaign. Guinea. @Guirassy_19 @BlackYellow https://t.co/xR4PSNJ6oB— OptaFranz (@OptaFranz) April 15, 2025
Сам же поединок, который прошел на арене Дортмунда, закончился победой хозяев поля – 3:1. За счет разгрома в первой игре со счетом 4:0, в полуфинал турнира прошла "Барселона".
Помимо исторического достижения, Гирасси вышел на первое место списка бомбардиров нынешней Лиги чемпионов, с активом в 13 голов.
Плюс ко всему Серу побил рекорд своих предшественников, Эрлинга Холанда и Роберта Левандовски по голам в Лиге чемпионов за "Боруссию".
Норвежец и поляк ранее забивали по 10 голов за дортмундский клуб в самом престижном клубном турнире Европы.
Пока Гирасси творил историю, с другой стороны "Барселона" и ПСЖ стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов-2025.